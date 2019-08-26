انتشال جثة مهاجر وإنقاذ 18 آخرين قبالة السواحل التونسية

وطن: أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، الدرك التونسي، العقيد حسام الدين الجبابلي، اليوم الاثنين، انتشال جثة مهاجر غير شرعي، وإنقاذ 18 آخرين قبالة سواحل "العوابد" من محافظة صفاقس بجنوب شرق تونس العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عن الجبابلي قوله، إن هذه العملية نفذتها دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني (الدرك) بصفاقس، حيث تمكنت في حدود الساعة 3 والنصف بالتوقيت المحلي، من فجر اليوم، من انتشال جثة شخص، وإنقاذ 18 شخصا تعرض مركبهم للغرق أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها، أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، تمكنت مساء السبت، من إنقاذ 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية، من الموت غرقا في عرض البحر قبالة السواحل التونسية بجنوب شرق البلاد.

وقالت إن عملية الإنقاذ تمت على بعد 50 كلم جنوب شرق مدينة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين، حيث تعطل مركب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وهم 17 سودانيا، ومصري واحد.