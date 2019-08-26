الدفاع المدني يخطر 43 منشأة لتسوية اوضاعها

وطن: أخطرت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، 43 منشأة ومحلات تجارية وصناعية ،حيث أخطرت 35 منشأة للمهن والحرف في محافظة نابلس، و6 إخطارات في مدينة سلفيت وإخطار مصنعين في محافظة الخليل، لتسوية اوضاعها، بالإضافة لإغلاق مصعدين في مدينة رام الله.

كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة 75 تصريحاً لعدد من المنشئات والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط خلال تنفيذ 243 جولة ميدانية. وكشفت وفحصت 53 مصعداً كهربائياً.