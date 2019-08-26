البنك التجاري الأردني وبالتل يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

رام الله -وطن: وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، والبنك التجاري الأردني، الإثنين، اتفاقية شراكة لتزويد البنك بخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT وخدمة استضافة موقع الـ DR الخاص بالبنك في مركز بيانات "بالتل" في البيرة، وربط فروعه بشبكتين، رئيسية وأخرى احتياطية، من الألياف الضوئية وبسرعات فائقة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين زاهر معلا، المدير الإقليمي للبنك التجاري الأردني، ومعن ملحم مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، في مركز "بالتل" لقطاع الأعمال بمدينة رام الله.

بدوره، أكد معلا أن التطور التكنولوجي أصبح من أهم أسباب نمو القطاع المصرفي باستمرار، لذلك جاءت هذه الاتفاقية لتعزز توجه البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الشاملة والمتكاملة مما يلبي احتياجات عملائها المتجددة.

وأكمل "نقدر جهود شركة الاتصالات الفلسطينية من أجل تزويدنا بأحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن تمكيننا من الاستفادة من التقنيات الحديثة وخدمات استضافة المواقع في مراكز البيانات الخاصة بها".

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة من خلال الاتفاقية أشار معلا أن هذه الاتفاقية ستمكّننا من التمتع بخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT وخدمة الانترنت المُدارة بالكامل من طرفنا لتزويد المواطن الفلسطيني بأفضل الخدمات المصرفية في الوقت ذاته ضمان سرية وأمن معلوماته، الى جانب استضافة موقع DR Site الخاص بنا في مركز بيانات بالتل الذي تم إنشائه وفق أعلى معايير الجودة العالمية وتزويدنا بمساحات تخزين لكافة الكاميرات.

وأشار ملحم "نحن في بالتل ندرك أهمية العلاقة بين تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونمو قطاع الأعمال الأمر الذي يجعلنا أكثر اهتماماً وحرصاً بمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، بما يتماشى مع استراتيجيتنا باستقطاب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية من خلال الاستثمار المستمر في الشبكة، وإنشاء مراكز بيانات تقدم خدماتها لكبرى الشركات والبنوك الفلسطينية".

وتابع "نتطلع لتُحِدث كافة المشاريع التي نقوم بها نقطة تحول في قطاع الاتصالات الفلسطيني، ونثمن ثقة كافة المؤسسات والشركات التي تتعاون معنا مما يجعلنا أكثر تطلعاً للاستثمار في البنية التحتية الفلسطينية، وتنفيذ مشاريع نوعية بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات".

من الجدير ذكره أن "بالتل" تعتبر الشركة الأولى التي تنفرد وتتميز بتقديم خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT لكافة الشركات والمؤسسات الفلسطينية بالإضافة الى امتلاكها مراكز بيانات متطورة في نابلس والبيرة.