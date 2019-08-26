بعد الإفراج عنه.. الشيخ عكرمة صبري لوطن: شرطة الاحتلال تستغل الشكاوي الأُسرية للمقدسيات لإسقاطهن أخلاقياً!

وطن: أكد الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى بعد إفراج شرطة الاحتلال عنه، الإثنين، انه متمسك بنصيحته التي وجهها للنساء خلال خطبة الجمعة، مؤكداً أن لجوء النساء للشرطة لحل المشاكل الأسرية، يفكك الأسرة ويفسخ المجتمع ويُشرّد الأبناء...

وفي اتصال مع وطن، قال الشيخ عكرمة صبري: إن سبب استدعائي للتحقيق كان بسبب توجيهي نصيحة للنساء المقدسيات بعدم اللجوء إلى شرطة الاحتلال لحل المشكلات الأسرية.

وأكد صبري إن شرطة الاحتلال، اعتبرت هذه النصيحة بمثابة اتهام لها وتنقيصا من صلاحيتها، مما أدى لاستدعائه والتحقيق معه!

وعند سؤاله عن سبب توجيهه لتلك النصيحة للنساء لمقدسيات في هذا الوقت بالذات، قال صبري إن دور شرطة الاحتلال غير بريء في التعامل مع النساء المقدسيات، اللاتي يلجأن للشرطة لحل مشاكلهن الأسرية، مؤكداً وجود حالات استغلال لهن وأن هناك وقائع "إسقاط" تعرضت لها بعض النسوة المقدسيات على يد جهاز الشرطة.

وتابع: قدمت نصيحتي للنساء بسبب بعض الشكاوي التي وردتني في الآونة الأخيرة عن تعرض بعضهن للإسقاط الأخلاقي بعد لجوئهن لشرطة الاحتلال.

وقال الشيخ صبري إنه أصر على وجهة نظره خلال التحقيق، لأنها منطلقة من أرضية دينية ووطنية.

وأضاف أن البديل عن اللجوء للاحتلال، وتعرض النسوة للاستغلال، هو لجان الإصلاح المقدسية، التي تبذل كل ما في وسعها، لحل المشكلات الأسرية من دون تفسيخ تفكيك الأسرة المقدسية.

يذكر أن الشيخ عكرمة صبري مكث في التحقيق مدة 3 ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنه عصر اليوم.