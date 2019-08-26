الاتحاد الأوروبي يُقدِّم 20 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة في فلسطين

وطن: قَدَّم الاتحاد الأوروبي مساهمة بقيمة 20 مليون يورو إلى السلطة الوطنية لدفع المُخَصَصات الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الاتحاد، اليوم الاثنين، في بيان وصل وطن نسخة منه، أن هذه هي الدفعة الثانية هذا العام، وستغطي المساهمة المخصصات الاجتماعية المقدمة لحوالي 71,530 عائلة، يعيش منها 77% في قطاع غزة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم برنامج الحوالات النقدية الذي تُديره وزارة التنمية الاجتماعية، وهو البرنامج المسؤول عن تقديم الحماية الاجتماعية الأساسية للعائلات الأكثر فقراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تُدفع المخصصات الاجتماعية كُل ثلاثة أشهر لحوالي 105 آلاف عائلة فقيرة.

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نِكلَسُن إن "نظام الحماية الاجتماعية هو أكثر من مجرد ممتص للصدمات. فهو استثمار يعزز الإنتاجية والتنمية والتماسك الاجتماعي. وفي هذا الاطار، يعمل الاتحاد الأوروبي مع وزارة التنمية الاجتماعية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات الفلسطينية الفقيرة".

وأضاف أن "هذه المُساهمة تأتي في وقت ما زالت السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية صعبة. لذا وفي ظل هذه الظروف وبروح الشراكة، فإننا اتفقنا على مضاعفة القيمة الاعتيادية للدفعة لتصبح 20 مليون يورو من خلال تقديم صرف 10 ملايين يورو من تعهدنا السنوي. وهذا يثبت التزامنا المشترك نحو آلاف العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

يذكر أن مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال آلية (PEGASE)، الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم إصلاح السلطة الفلسطينية وخطط التنمية الوطنية المُختلفة وأجندة السياسات الوطنية الحالية (2017 – 2022). تدعم PEGASE نفقات السلطة الفلسطينية الجارية خاصةً رواتب ومخصصات تقاعد موظفي القطاع العام والمخصصات الاجتماعية من خلال برنامج التحويلات النقدية، وجزء من تكاليف التحويلات الطبية إلى مُستشفيات القدس الشرقية.

وبحسب البيان، فمنذ شهر شباط/ فبراير 2008، تم صرف أكثر من 2.5 مليار يورو عبر آلية (PEGASE). أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يُقَدِم مساعدات للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومن خلال عدد كبير من المشاريع التعاونية الأخرى. كما تعمل الإستراتيجية الأوروبية المُشتركة 2017 – 2020 على تقديم استجابة مُشتركة لأولويات أجندة السياسات الوطنية بما فيها الإصلاحات الرئيسية والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارات الرئيسية تحضيراً لإقامة الدولة.