قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية

رام الله- وطن: قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، المصادقة على النظام المالي المعدل لدعم القدس.

وصادق على توصيات لجنة البنية التحتية باستكمال أعمال مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات.

وعلى تشكيل لجنة وزارية بشأن عطاء منظومة الدفع الإلكتروني اللازمة لتطوير الخدمات الذكية والإلكترونية.

كما صادق على شراء مفاصل صناعية بقرابة 2 مليون دولار لتغطية احتياجات المرضى في المستشفيات الفلسطينية.

وصادق ايضا على نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية لضمان سلامة اللحوم.

وعلى فتح المنافسة بين البنوك لتحصيل الإيرادات من مديريات وزارة النقل والمواصلات.

واخيرا اعتبار يوم السبت القادم الموافق 31/8/2019 عطلة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.