الوزير شكري بشارة يعيد 81 ألف دولار للخزينة التزاما بقرار الرئيس

وطن: أعاد وزير المالية شكري بشارة مبلغ 81 ألف و600 دولار إلى الخزينة العامة التزاما بقرار الرئيس محمود عباس، بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (حكومة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الذي تسلّم كشفا بالتحويلة، اليوم الاثنين، إن بشارة أول الملتزمين بإعادة المبالغ المستحقة عليهم من أعضاء الحكومة السابقة ورئيسها، وأن هناك وزراء وعدوا بتسليم المبالغ خلال أيام.