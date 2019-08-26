مرزوق الغانم: الكويت ستدعم لبنان في اي مواجهة مع "اسرائيل"

وطن: أبدى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الاثنين، استعداد الكويت لدعم لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأدان الغانم في اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان فجر الأحد الماضي.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لبري، فإنه تلقى اتصالا هاتفيا من الغانم، اليوم الاثنين، أعرب فيه المسؤول الكويتي عن "استنكار وإدانة مجلس الأمة والشعب الكويتي لهذا العدوان، وأبدى فيه استعداد بلاده الكامل لتقديم الدعم للبنان في مواجهته.

وكانت "اسرائيل" قد شنت، الليلة الماضية، 3 ضربات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مركز عسكري لتنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" واقع في بلدة قوسايا على الحدود مع سوريا، ما تسبب في أضرار مادية بالموقع لكن دون سقوط مصابين.

يذكر أن طائرتين مسيرتين قد أسقطتا في سماء ضاحية بيروت الجنوبية.

المصدر : روسيا اليوم