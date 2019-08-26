منتخبنا يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا للشباب

وطن: تأهل منتخبنا تحت سن 20عاما مساء اليوم الاثنين، الى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا التي تستضيفها فلسطين، بتعادله بهدفين لمثلهما مع ضيفه القطري في اللقاء الذي جمعهما على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وبلغ منتخبنا للشباب الدور نصف النهائي بفارق الأهداف عن قطر ليحتل الوطني للشباب المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطة خلف المتصدر المنتخب الأردني برصيد 6 نقاط.

وسيلاقي منتخبنا الوطني للشباب في الدور نصف النهائي متصدر المجموعة الثانية منتخب الامارات يوم بعد غد الأربعاء. وفي النصف نهائي الآخر يلعب الأردن مع منتخب العراق في نفس اليوم.

ويدين منتخبنا في التأهل الى نجمه انس بني عودة، الذي سجل هدفي المنتخب خلال مجريات اللقاء.