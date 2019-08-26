الشرطة تقبض على سائق تسبب بحادث سير وإنقلاب مركبة في بيت لحم

وطن: قبضت الشرطة، اليوم الاثنين، على مواطن من سكان بلدة بيت امر قضاء محافظة الخليل تجاوز خط فاصل متواصل مما تسبب في حادث انقلاب مركبة ووقوع عدة إصابات على الشارع الالتفافي بالقرب من بلدة تقوع قضاء محافظة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام في الشرطـة، ان طواقم خبراء الحوادث بفرع المرور بشرطة محافظة بيت لحم تمكنوا عصر اليوم وبعد متابعة حثيثة من القاء القبض على سائق مركبة خصوصي من سكان بلدة بيت امر تجاوز خط فاصل متواصل على الشارع الالتفافي بالقرب من بلدة تقوع قضاء محافظة بيت لحم و تسبب بوقوع حادث سير أدى إلى انقلاب مركبة ووقوع ثلاثة اصابات وصفت بالمتوسطة ولاذ بالفرار، بعد ان رصدت كاميرا امامية لمركبة مواطن الحادث وتم تداول المقطع عبر صفحات التواصل الاجتماعي .

واكدت انه تم توقيف السائق لحين تحويله الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه اصولا .