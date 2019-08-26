الاحتلال ينشر منظومة " القبة الحديدية " على جبل العاصور شرق رام الله

وطن: نشر الاحتلال لمنظومة القبة الحديدية في الآونة الأخيرة في القاعدة العسكرية المقامة على تل العاصور يحمل في طياته الكثير من المعاني بخاصة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة ، ولم تنشر صواريخ في هذه المنطقة إلا في بداية تسعينيات القرن الماضي عندما قصف نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين "اسرائيل ".

ويقع تل العاصور شرق رام الله متربع على الجبال المطلة على الاردن والاغوار ويرتفع 1016 م عن سطح البحر، ويقع بين قرى دير جرير وكفر مالك وسلواد، وهو من اعلى جبال فلسطين.