الاحتلال يأخذ قياسات ثلاثة منازل في بيت كاحل شمال غرب الخليل

رام الله- وطن: اقتحمت نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وأخذ الجنود قياسات ثلاثة منازل وصوروها من الداخل والخارج، وفتشوا عددا آخر، وسلموا مواطنا بلاغا لمراجعة المخابرات.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي الأسيرين أحمد عارف العصافرة، ومؤمن سعيد عطية الزهور ومنزل جده عطية الزهور، وأخرجت ساكنيها لأخذ قياساتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة عرف من أصحابها الأسير المحرر علي محمد العصافرة، وبسام عطية الزهور، وكامل العطاونة، كما سلمت الشاب عبد المهدي الزهور بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد مداهمة منزله.