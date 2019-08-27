حزب الله: الطائرة التي سقطت على الضاحية مزودة بقنبلة شديدة الانفجار وهدفها تنفيذ عملية تفجير

رام الله - وطن: أكد حزب الله في ان الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في ضاحية بيروت الجنوبية تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة بطريقة فنية شديدة الإحكام.

ولفت الحزب في بيان له أن المواد المتفجرة الموجودة داخل العبوة هي من نوع C4 وتزن نحو 6 كيلوغرامات.

وشدد حزب الله على أن هدف الطائرة المسيّرة الأولى لم يكن الاستطلاع إنما تنفيذ عملية تفجير تماماً كما حصل مع الطائرة المسيرة الثانية.

وأضاف البيان أن الضاحية كانت قد تعرضّت ليلة السبت الماضي لهجوم من طائرتين مسيرتين مفخختين تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية.