تقديرات للاحتلال بأن نصر الله جدي وسيرد على الهجمات في سوريا ولبنان

وطن: يسود الاعتقاد داخل دولة الاحتلال، إلى أن حزب الله اللبناني على وشك الرد على الهجومين اللذين نفذهما جيش الاحتلال في سوريا وفي لبنان منذ يومين. وعليه فلا زالت حالة التأهب الأمني القصوى مستمرة، لا سيما على طول الحدود مع سوريا ولبنان تحسبا لأي تصعيد.

يذكر ان "إسرائيل" قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على مواقع جنوب غربي دمشق، مساء السبت، الذي أسفر عن استشهاد اثنين من عناصر حزب الله.

وبعد ساعات قليلة، تم إطلاق طائرة مسيرة "درون" تحمل متفجرات لضرب المكتب الإعلامي لحزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت، معقل حزب الله.

ولم تعلن دولة الاحتلال مسؤوليتها عن الهجوم الأخير، لكن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اتهمها بتنفيذ الهجوم في خطاب ألقاه في بيروت مساء الأحد، وهدد نصر الله صراحة بالرد على ذلك.

وبحسب موقع i24news الإسرائيلي، نقلاً عن مراقبين في دولة الاحتلال، يرون أن نصر الله سوف يفي بتعهده وسيرد على الهجمة. فقد أشار حزب الله، من خلال خطابات نصر الله في الأشهر الأخيرة، إلى الخطوط الحمراء في نزاعه مع دولة الاحتلال، إذ قال إنه سيرد على هجمات تتعرض لها عناصره على الأراضي السورية وكذلك على أي محاولة لمهاجمته على الأراضي اللبنانية. وقد أكد نصر الله مجددا هذه الأمور في كلمته مساء الأحد. وبذلك يلزم نصر الله نفسه بهذا التعهد أمام الملأ بالرد، مما يجعله مرغما على تنفيذ ذلك. بحسب الموقع الإسرائيلي.

هذا وتبقى التطورات فيما بعد الى حد كبير رهنا بما سيسفر عنه رد حزب الله. ففي جولة تصعيد سابقة بين الطرفين، في يناير/كانون الثاني من عام 2015، اختارت دولة الاحتلال "احتواء" الوضع بعد أن قتل حزب الله ضابطًا وجنديًا في مزارع شبعا، ردًا على استشهاد عدد من عناصر حزب الله في عملية في الجولان السوري المحتل.

وفي حال أسفر رد حزب الله عن العديد من الإصابات، بحيث يمكن للنتائج التكتيكية أن تملي على الجميع مجريات الأمور ثانية على المستوى الاستراتيجي.