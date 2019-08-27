ردا على تحقيق وطن وامان .. مجلس الوزراء يصادق على نظام المسالخ في الهيئات المحلية

رام الله – وطن للانباء : صادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس الاثنين على نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية لضمان سلامة اللحوم .

خطوة مجلس الوزراء بالمصادقة على نظام المسالخ جاءت بعد ان رصد تحقيق لوطن وامان جملة من القضايا المتعلقة باللحوم الحية المستوردة من الخارج، وقضايا أخرى تتعلق بالكوتا وطريقة ادارتها وتوزيعها وضمانات النزاهة فيها الى جانب وسم الخراف المستوردة باختام على انها خراف بلدية وذلك في ظل غياب قانون واضح لعمل وادارة المسالخ .

وتطرق التحقيق الذي جاء تحت عنوان " تبييض الحلال " المنشور في جزئين الى الأدوار الرسمية للجهات ذات العلاقة، ومدى توافر أنظمة تضمن حقوق المستهلك الفلسطيني، ومدى فعالية العمل بآليات واضحة وشفافة في إدارة وتوزيع كوتا استيراد الأغنام الحية على التجار المستوردين، وضمانات إنعكاس الكوتا على الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للأُسر الفلسطينية المنهكة أصلا من غلاء المعيشة، علاوة عن ضمانات تتعلق بمدى تحقق الشفافية والنزاهة في إدارة هذا الملف.

وبيَّن التحقيق أنه لا يتم وسم الخراف المستوردة وتمييزها عن الأخرى المحلية والبلدية، نظراً لغياب القوانين والأنظمة التي تحدد آلية العمل بالأختام، مع وجود توافقٍ داخل لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة بوسم الخراف بختمٍ وفقا لعمرها وليس لبلد المنشأ، الأمر الذي يترافق مع إصرار لدى كبار التجار المستوردين بعدم قبول أن يتم ذبح الخراف المستوردة وتمييزها على أنها مستوردة .

وأظهر التحقيق إنه لا يوجد فرق في الأسعار بين المستورد والبلدي، الأمر الذي ينطوي على وجود عمليات غش وتضليل محتملة، وبالتالي فإن الهدف الأساسي من وجود الكوتا -وهو جعل أسعار اللحوم بمتناول يد المواطن المستور- غير متحقق، مع العلم أن بعض التجار كشفوا في التحقيق بأنه من الممكن بيع كيلو اللحم من الخراف المستوردة والمذبوحة في مسالخنا بنصف السعر الذي يباع فيه المستورد مع هامش ربح مناسب جدا .

وأثار تحقيق وطن وأمان شبهات تضارب المصالح التي قد ينطوي عليها موضوع تضمين المسلخ لتجار اللحوم المستوردة، وهي مسألة يجب أن تحل، كما يجب أن ينص عليها ويتم تنظيمها النظام الجديد للمسالخ.

للإطلاع على التحقيق المنشور على جزئين، اضغط على ما يلي :

تحقيق استقصائي لوطن وأمان " تبييض الحلال "

تحقيق استقصائي لوطن وأمان " تبييض الحلال " ، من يستفيد من كوتا استيراد الاغنام ؟