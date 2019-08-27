وزير خارجية البحرين يرحب بالقصف الإسرائيلي لمواقع في سوريا

وطن: في موقف علني مستاوق مع اعتداءات دولة الاحتلال، قال وزير الخارجية البحريني، الإثنين، أنه "لا يُلام" من يضرب إيران وحزب الله أو مستودعات صواريخهم، وذلك في تلميح بتأييد العدوان الإسرائيلي على سوريا. وجاء ذلك بعد يومين فقط، من قصف الاحتلال لهدف داخل سوريا، أدى لاستشهاد عنصرين من حزب الله.

وكتب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد "تغريدة" في صفحته على تويتر قائلا "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم. فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. انه دفاع عن النفس".

إيران هي من أعلنت الحرب علينا ، بحراس ثورتها و حزبها اللبناني و حشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم . فلا يلام من يضربهم و يدمر أكداس عتادهم . انه دفاع عن النفس — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2019

ولم تكن هذه المرّة الاولى، التي تُعلن فيها البحرين تأييدها لعمليات جيش الاحتلال ضد دول عربية، حيث أيد وزير خارجية البحرين، ضربات شنّها جيش الاحتلال داخل سوريا. وقال آنذاك في تويتر "طالما ان إيران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر".

كما أبدى الوزير البحريني تأييده في وقت سابق لدولة الاحتلال، إذ أنه اعتبر في مقابلة مع الإذاعية العبرية، "إسرائيل جزءا من الشرق الأوسط"، مُعربا عن أمله في زيارتها.