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وزير خارجية البحرين يرحب بالقصف الإسرائيلي لمواقع في سوريا

27.08.2019 11:15 AM
وزير خارجية البحرين يرحب بالقصف الإسرائيلي لمواقع في سوريا

وطن: في موقف علني مستاوق مع اعتداءات دولة الاحتلال، قال وزير الخارجية البحريني، الإثنين، أنه "لا يُلام" من يضرب إيران وحزب الله أو مستودعات صواريخهم، وذلك في تلميح بتأييد العدوان الإسرائيلي على سوريا. وجاء ذلك بعد يومين فقط، من قصف الاحتلال لهدف داخل سوريا، أدى لاستشهاد عنصرين من حزب الله.

وكتب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد "تغريدة" في صفحته على تويتر قائلا "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم. فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. انه دفاع عن النفس".

 

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