جيش الاحتلال يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان

وطن: فرض جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، قيودا على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان.

وقالت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال اغلق الطرق المحيطة بالحدود اللبنانية امام حركة المركبات العسكرية على نطاق 5 كلم وذلك خشية من رد حزب الله.

ويأتي ذلك، بعدما توعد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل برد مناسب عقب استهدافها مقاتلي الحزب في سوريا، ووعد بإسقاط طائرات الاحتلال المسيرة في سماء لبنان، بعد انفجار طائرة مسيرة وسقوط أخرى في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن قيادة الشمال في جيش الاحتلال لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ يومين، وقامت بنشر كتائبها في المنطقة بموجب تقديرات استخبارية، بالقرب من الحدود مع سوريا ولبنان.

كما نشر جيش الاحتلال قرب الحدود عدة بطاريات من منظومة "القبة الحديدية".