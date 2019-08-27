عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام باحات الأقصى

وطن: واصل المستوطنون المتطرفون، اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فإن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحاً عقب اقتحام 56 مستوطنًا للمسجد الأقصى، والتجول في أنحاء متفرقة من باحاته وسط أدائهم طقوسًا تلمودية.

وأوضحت أن ثلاثة عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا أيضًا المسجد الأقصى، ضمن جولاتهم الاستكشافية.

ولا تزال شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات الأقصى تضيق الخناق على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية قبيل دخولهم إليه.