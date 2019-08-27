الاحتلال يُفرج عن المقدسي محمد أبو الحمص بشروط

وطن: قررت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية بالقدس المحتلة الناشط محمد أبو الحمص بشروط.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قاضي محكمة الاحتلال قرر الإفراج عن الناشط أبو الحمص بشرط الإبعاد عن العيسوية لتاريخ 15/9/2019، وكفاله طرف ثالث وكفالة شخصية قيمتها عشرة آلاف شيكل، ودفع كفالة نقدية بقيمة ألف شيكل.

وكانت مخابرات الاحتلال استأنفت مساء الأحد الماضي على قرار محكمة إسرائيلية الإفراج عن الناشط أبو الحمص، وحُددت جلسة الاستئناف في المحكمة المركزية غربي القدس صباح أمس.

ووافق قاضي المحكمة المركزية على استئناف نيابة الاحتلال على قرار محكمة "الصلح" الذي صدر أمس بالإفراج عن ابو الحمص بشرط الإبعاد عن العيسوية لمدة أسبوع، ومددت المحكمة المركزية توقيفه لليوم الثلاثاء حتى قررت الإفراج عنه بشروط.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأحد الناشط المقدسي أبو الحمص من منزله بقرية العيسوية شمال شرق القدس، علمًا أنه اعتقل عدة مرات وتعرض للتحقيق والاعتداء عليه أثناء تغطيته وتوثيقه للأحداث التي تتعرض لها القرية.