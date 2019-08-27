في الحسابات الجديدة لن يرد حزب الله هذه المرة

كتب: فادي البرغوثي

كنت على قناعة تامة ان اسرائيل لن تتجرأ على قصف لبنان اعتبارا للقوة التي اظهرها حزب الله سابقا سواء بالمقاومة القوية التي استمرت ردحا من الزمن حتى مكنت لبنان من استعادة ارضة عام 2000م او من خلال القوة التي اظهرها الحزب في حرب 2006 وهي اول حرب لم تنتصر فيها إسرائيل وكذلك الخطابات المستمرة للسيد حسن نصره امين عام الحزب الذي ظل يؤكد تطوير قوة الحزب القتالية بالإضافة الى سلاحه الصاروخي المتطور والكبير الذي اكدها حسن نصر الله في اكثر من رواية وخطاب ... وهنا يطرح السؤال لماذا قامت اسرائيل في ذلك وفي هذا الوقت بالذات ؟؟؟

طبعا الجميع يعرف ان بنيامين - نيتناهو يحاول جاهدا وبعض النظر عن الوسيلة ان يصل الى الحكم وهو يبحث في هذه المرحلة عن انجاز يستطيع من خلالها النجاح في الانتخابات والتي لا تعتبر بالنسبة لة انتخابات عادية بقدر انها مسالة حياة او موت خاصة انه متورط في قضايا فساد قد تنهي مستقبل حياته السياسية للأبد وترمي به في غياهب السجون كما كان مصير سلفه اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق الذي سجن على قضايا فساد وذهب من البرج الى البرش.

فالقضايا المتورط فيها نتنياهو لا تقل عن قضايا سلفه لذلك كان الرد على سوريا وحزب الله وإيران في داخل سوريا ووصل به الامر لضرب العراق ليقول ان قوة الردع الاسرائيلية كبيرة خاصة بعد فشلة في عملية الضفة الغربية التي تمت بنجاح كامل من حيث التخطيط والتنفيذ بل انها جاءت بتفوق تكنولوجي كبير وعن طريق التحكم عن بعد وهو اسلوب استعمله الكيان الصهيوني سابقا في عملية اغتيال القائد القسامي يحيى عياش في تسعينيات القرن السابق وعدا عن الفشل الذريع الذي لحق بالأجهزة الامنية الصهيونية في عدم معرفة من قام بها الى غاية هذه اللحظة وهو ما يعد فشل امني كبير يمسه بشكل مباشر في الانتخابات القادمة وتنهي مستقبلة السياسي للأبد كما قلنا.

لكن في كل الاحوال نعود الى السؤال ما الذي منع حزب الله في عدم الرد على الكيان الصهيوني ؟؟؟ ويجعله يحسبها بالسمتي متر ولا يقوم بعملية الرد مباشرة كما عهدناه وعرفناه وكما عودنا ؟؟؟

هذه المرة لم تكن حسابات اسرائيل وحدها بل حسابات الولايات المتحدة الامريكية ورئيسها ترامب الذي قام بتغير سياسية الولايات المتحدة الامريكية اتجاه منطقة الشرق الاوسط وتحويل الدعم الى اسرائيل من الدعم المبطن الى الدعم المباشر فمثلا على المستوى السياسي يدرك الجميع حجم الدعم الامريكي لإسرائيل فاعلان القدس عاصمة للدولة العبرية او ما قام به في محاولة تصفية الانيروا تمهيدا للتصفية اللاجئين او من خلال انفكاكة عن الاتفاقية النووية مع ايران التي كانت اسرائيل من اشد المعارضين لها او اعترافه بالسيادة الاسرائيلية على الجولان.

لذلك فان ترامب المتحالف مع القيادة اليمينية داخل اسرائيل اصلا كما نرى من خلال سياسته فانه ايضا يرى في نيتناهو الوجهة الاخر له من حيث انهم مشتركان في قضايا الفساد بشكل مباشر او من خلال العلاقة القوية والتأثيرات المختلفة ما بين الطرفين في الانتخابات ايضا فنجاح نيتنياهو هو نجاح لترامب بنفس المستوى خاصة ان الجميع يدرك قوة الكيان الصهيوني داخل المجتمع الامريكي والتلاعب فيها خاصة في الانتخابات نفسها مما جعل ترامب ينظر الى هذه المعركة كأنها معركة شخصية له لا تؤمن النجاح لبنيامين نتنياهو فقط بل تؤمن النجاح له ايضا.

هذا الواقع يدركه تماما بنيامين نتنياهو لذلك تجرا في الاقدام على ضرب حزب الله في وقت كان فيه يدرك حجم ان يقوم في هكذا عمل هنا يأتي التهديد الامريكي وبصرامة كبيرة بان اي عملية الرد على الهجوم الاسرائيلي على حزب الله ستقوم الولايات المتحدة بتدخلها بشكل مباشر مما جعل حزب الله يدرك تماما حجم المعركة في هذا الوقت بالتحديد وهي ليست معركة لنتنياهو فقط انما معركة دونالد ترامب ايضا.

استنادا الى ما سبق فان السيد حسن نصر الله الخبير السياسي والعسكري المخضرم يدرك تماما الظرف التاريخي في عملية الرد وهو لا يعتبر هروبا كما يظن البعض انما حسابات دقيقة تجعله يؤجل عملية الرد الى وقت مناسب وملائم فحساب الحروب لا تكون بجرة قلم انما تخضع الى حسابات دقيقة تحسب فيه عناصر القوة والضعف لدى كل فريق.