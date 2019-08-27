استطلاع وطن:77% يعتقدون ان القطاع الخاص لم يتحمل مسؤوليته اتجاه الازمة المالية

رام الله- وطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته وطن على موقعها الإلكتروني لقرائها حول دور القطاع الخاص الفلسطيني في تحمل المسؤولية الوطنية اتجاه الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، ان الاغلبية اعتبرت ان القطاع الخاص فشل في تحمل تلك المسؤولية .

ووجهت وطن، لقرائها السؤال التالي: هل تعتقد ان القطاع الخاص الفلسطيني تحمل المسؤولية الوطنية اتجاه الأزمة المالية وساعد في التخفيف من حدتها ؟ حيث اعرب 77 % من المصوتين عن اعتقادهم ان القطاع الخاص الفلسطيني لم يتحمل مسؤوليته، فيما قال 23 % من المصوتين على السؤال ان القطاع الخاص تحمل مسؤوليته.

وتمر السلطة الفلسطينية في ازمة مالية منذ شباط/فبراير الماضي، جراء رفضها استلام الموال المقاصة منقوصة من اسرائيل بعد خصمها قرابة نصف مليار شيكل سنويا منها، والتي تعادل قيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للاسرى وعائلات الشهداء.