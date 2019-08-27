الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ155

وطن: هدمت سلطات الاحتلال، ظهر الثلاثاء، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الـ155.

وقال الناشط سليم العراقيب، إن أليات الاحتلال مدعمة بقوات "يوأب" الخاصة وما تسمى بسلطة توطين البدو اقتحموا القرية وأخرجوا الأهالي عنوة، وقاموا بهدم المنازل، وتمزيق الخيام التي أقامها السكان عقب عملية الهدم الأخيرة.

وأكد العراقيب أن وحدة "يوأب" حاولت استفزاز المواطنين وقام أحد عناصرها برفع سكين بوجه طفل من أهالي القرية.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت قبل أسبوع القرية ونقلت كافة المنازل المصنوعة من القماش والصفيح عبر سيارات جر ثلاثية، إلى مكان مجهول.