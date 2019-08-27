الاحتلال يستهدف موقعاً للمقاومة وسط غزة دون إصابات

وطن: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، مرصداً للمقاومة شرق مخيم البريج وسط غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف رجال المقاومة.

وأفاد شهود عيان أن صوت انفجار قوي سمع شرق مخيم البريج ناجم عن قصف مدفعي لنقطة رصد تابعة للمقاومة، مؤكدين أن الانفجار لم يوقع خسائر بشرية في صفوف المقاومة.

يُشار إلى أن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة داخل موقع نحال العوز في منطقة مفتوحة ولم يبلغ عن وقوع اصابات، لافتاً إلى انه تم تفعيل صافرات الانذار فور سقوط القذيفة الصاروخية.