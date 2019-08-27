عقب بيان يدعو للإضراب.. اتحاد المعلمين لوطن: دوام المدارس يسير غداً بشكل اعتيادي

وطن: نفى الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات لـوطن، أي إضراب أو تعليق لدوام المدارس غداً، مؤكداً أن الدوام يسير بشكل اعتيادي.

وقال ارزيقات إن الجهة الرسمية التي تمثل المعلمين هي الاتحاد العام للمعلمين، ولا يوجد جهة اسمها حراك او جهة مطلبية تمثلهم، ولا يوجد اضرابات، حيث يسير الدوام بشكل طبيعي كالمعتاد، ولا يوجد اي فعاليات لاتحاد المعلمين الفلسطينيين.

وأضاف نتمنى عدم الزج بأبنائنا الطلبة في أي خلافات اخرى لها علاقة بمطالب نقابية او غيرها.

يأتي ذلك، بعد إصدار صفحة "منبر المعلمين الفلسطينيين" على موقع "فيسبوك"، بياناً دعت فيه لإضراب شامل يومي غد الأربعاء والخميس، مع توجه المعلمين للمدارس حتى الساعة 11 صباحاً، للمطالبة بتشكيل جسم نقابي يمثل المعلمين بعيدا عن الاتحاد، وتحقيق عدد من المطالب الخاصة بالمعلمين.

وتعليقاً على ذلك، قال ارزيقات إن انتخابات اتحاد المعلمين جرت منذ عام بطريقة ديمقراطية وبنظام الانتخاب الفردي وصولا الى عضوية المؤتمر العام، وعلى مدار عام كامل انهينا 20 فرع في الضفة بالإضافة إلة فروع غزة والخارج، ومن ثم كان استحقاقا انتخابيا وتم تجميع اعضاء المؤتمر العام، حيث حضر منهم 96% وانعقد على مدار 3 ايام من الشهر الجاري، وتم مناقشة كل القضايا، وتم انتخاب مجلس مركزي بنظام توافقي بين جميع الكتل النقابية المشكلة للاتحاد.

وأضاف: هذا المجلس وضع خطة نقابية شاملة وتم انتخاب امانة عامة جديدة من قبل المجلس المركزي مكونة من 25 عضوا، واليوم تم توزيع المهام داخل الأمانة العامة وتم انتخاب الامين العام.

وأوضح أن طبيعة الانتخابات قد يُفرز عنها نتائج قد لا ترضي البعض لكن من المحرم أن من لم يتوفق في الانتخابات ان يلجأ الى مثل هذا الاسلوب، حيث أن من شارك في كل مراحل الانتخابات يجب ان يستسلم لنتيجتها لأنه حزء منها، ولا يجوز الزج بالطلبة في الخلافات.

فيما يلي نص بيان "منبر المعلمين الفلسطينيين":