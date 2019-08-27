انخفاض على أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل في دولة الاحتلال

وطن: من المزمع أن تنخفض أسعار الوقود في دولة الاحتلال مطلع الأول من شهر أيلول/سبتمبر القادم، في أعقاب انخفاض أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر لتر البنزين 6.06 شيكل بدلا من 6.27 بدء من فجر يوم الأحد المقبل في دولة الاحتلال.

وذكر مسؤولو الطاقة الإسرائيلية، أن انخفاض قيمة الدولار وهبوط أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض كبير بنحو 20 أغورة للتر الواحد من البنزين.

يذكر أن أسعار الوقود تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الوقود في السوق الفلسطيني أيضاً، بسبب استيراد الوقود من دولة الاحتلال.