9 أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: يواصل تسعة أسرى في سجون الاحتلال اضرابهم المفتوح عن الطعام منهم ثمانية ضد الاعتقال الإداري.

والاسرى ومدد الاضراب، هم:

-منذ (58) يوماً... الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس.

- منذ (45) يوماً...الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل.

- منذ (41) يوماً...الأسير سلطان خلوف (38 عاماً)، من بلدة برقين قضاء محافظة جنين.

- منذ (35) يوماً...الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس.

- منذ (28) يوماً...الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين.

- منذ (21) يوماً...الأسير ناصر الجدع (30 عاماً) من بلدة برقين في محافظة جنين.

- منذ (16) يوماً...الأسير ثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا.

- منذ (15) يوماً...الأسير فادي الحروب (27 عاماً) من بلدة دورا في محافظة الخليل.

- منذ (17) يوماً...الأسير جواد جواريش (37 عاماً) من بيت لحم.