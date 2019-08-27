"الاغاثة الزراعية" تعقد ورشة عمل حول الترويج للريادة المجتمعية وتعزيز الدور الاجتماعي للجمعيات التعاونية

وطن: ضمن أنشطة مشروع " الترويج للريادة المجتمعية في منطقة حوض البحر المتوسط – Medup " الممول من الاتحاد الاوروبي و مؤسسة اوكسفام و المنفذ من قبل الإغاثة الزراعية ، قامت جمعية التنمية الزراعة ( الإغاثة الزراعية ) بعقد ورشة عمل تحت عنوان تعزيز الدور الاجتماعي للجمعيات التعاونية في فلسطين .

وقال نائب المدير العام للإغاثة الزراعية منجد ابو جيش، إن المؤسسة من خلال هذا المشروع خلصت لدراسة و ضحت من خلالها المؤسسة الاجتماعية و التي تركزت في الجمعيات التعاونية و الجمعيات الخيرية و الشركات الخاصة التي تعتمد التجارة العادلة ، بالإضافة لبعض المعيقات التي تواجه عمل المؤسسات الإجتماعية في فلسطين و التي تتمثل بغياب قوانين تنظم عمل هذا القطاع .

واشاد السيد منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولي بالإغاثة الزراعية لتركيزها على مثل هذه الورشات لما لها من بالغ الاثر في تحقيق التنمية الشاملة و تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتقليل من نسب البطالة في فلسطين، كما شدد على ضرورة اعادة الاعتبار للعمل التعاوني بصفته صمام امان للفقراء و صغار المنتجين .

و قال فؤاد خرمة ممثل هيئة العمل التعاوني، ان كل مؤشرات العمل التعاوني في فلسطين تشير الى انه في تراجع بحيث نسب تشغيل التعاونيات للعمال في فلسطين متدنية للغاية ونسب المساهمة في الناتج القومي ايضا منخفضة ولا تكد تذكر.

واضاف ان هيئة العمل هي جسم تنسيقي يضم كافة الاطراف ذات العلاقة بالعمل التعاوني و الهيئة حاليا في مرحلة اعادة دراسة قانون العمل التعاوني ، ودور الهئية هو التيسير وان تكون حلقة و صل بين المؤسسات و المانحين .

وقدم شوكت صرصور عرضا توضيحيا شرح فيه دور التعاونيات التي يفترض بها تلبية حاجات اعضاءها و ليس تحقيق الربح، و ان فائض ارباح التعاونيات تستخدم لتحقيق اهداف اجتماعية و يمكن توزيع جزء من الارباح على الاعضاء بناءً على مساهمتهم .

وخلال النقاش تم عرض عدة سياسات للحديث عنها و هي محفزات التنافسية للجمعيات التعاونية ، تطوير رزمة خدمات خاصة لتطوير التعاونيات منها العضوية الزائفة، اصلاح العضوية في التعاونيات ، تطوير وظيفة التدقيق التعاوني و بناء جيل لديه دافعية للعمل التعاوني .

وقالت منسقة المشروع نورس عتيق ان المشروع يهدف بشكل عام لترويج بيئة محكمة في حوض البحر المتوسط لتنمية قطاع الريادة الاجتماعية و الابداع و خلق فرص عمل و بالتالي الحد من البطالة ، ويكمن الهدف الخاص للمشروع في زيادة الشمولية الاقتصادية و الحد من البطالة في كل من ( فلسطين ، الاردن ، لبنان ، مصر ، تونس ، المغرب ) و تحسين البيئة القانونية الناظمة لقطاع الريادة من خلال الحوار بين القطاع الخاص و الحكومي بالإضافة لبناء قدرات المؤسسات الداعمة للقطاع الاجتماعي لتقديم افضل الخدمات للمؤسسات الاجتماعية .

و تقسم تدخلات المشروع لثلاثة: اولها المرحلة متناهية الصغر و التي من خلالها ستتم مساعدة المؤسسات الاجتماعية للوصول الى الدعم الفني و مصادر التمويل المناسبة و دمج المؤسسات الاجتماعية الاكثر نجاحا بالفعاليات على المستوى المحلي و الاقليمي و اوروبا ، و المرحلة المتوسطة و التي سيتم من خلالها دعم و تحسين جودة ، ابداعية و امكانية الانتشار للمؤسسات المجتمعية المحلية ، و المرحلة الكبرى و التي من خلالها سيتم الترويج للمقترحات و مبادرات مناصرة و تعزيز الحوار بين القطاع العام و الخاص لتحسين البيئة و السياسات القانونية على مستوى الدولة بشكل رئيسي و على مستوى الاقليم بشكل عام .

و تهدف الورشة لمراجعة الدور الاجتماعي و الطابع الريادي للجمعيات التعاونية في السياق الفلسطيني ، والخروج بتوصيات و مبادرات و مقترحات مناصرة لتعزيز الدور الاجتماعي وريادة الجمعيات التعاونية و الخروج بمقترحين لمبادرتين لتسليط الضوء عليها و مراجعتها محليًا و اقليميًا و اوروبيًا .