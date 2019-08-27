إدارة سجون الاحتلال تغلق 3 أقسام في"مجدو"

وطن: أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود سجن "مجدو" بعد قيام إدارة السجن بإغلاق ثلاثة أقسام في المعتقل، من بينها قسم الأسرى الأشبال والذي يضم 63 قاصرًا.

وبينت الهيئة في بيان صحفي، أن الإدارة عمدت إلى اغلاق كل من الأقسام (3 ،4 ،5)، بذريعة هجوم أحد الأسرى الأشبال على أحد السجانين، حيث قامت الإدارة بإخراج جميع الكهربائيات (كالمراوح وبلاطة الطبخ..) من الأقسام المذكورة ومنع الأسرى الخروج "للفورة".

وأضافت أن الأسرى قاموا بالتكبير والطرق على الأبواب عقب إغلاق الأقسام وسط حالة من التوتر.