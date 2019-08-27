خلال لقائه عائلة المناضل العراقي عمر علي.. اشتية: العراق كان دائماً سنداً ومدافعاً عن فلسطين

رام الله- وطن: التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، بالسفيرة العراقية لدى التشيك سندس عمر، وشقيقها بريز، أبناء قائد معركة جنين المناضل العراقي عمر علي، اللذين يزوران فلسطين لأول مرة.

وأكد اشتية عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والعراقي ووحدة المصير، مشددا على أن العراق كان دائماً سنداً ومدافعاً عن فلسطين، وأن تضحيات الشهداء العراقيين في جنين مخلدة في قلوب وعقول الفلسطينيين.

بدورهما، عبر الضيفان عن سعادتهما بزيارة فلسطين التي قاتل والدهما فيها ومن أجلها، واحتضن ترابها جثامين الشهداء العراقيين، مؤكدان أن قضية فلسطين كانت وما تزال قضية العراقيين.