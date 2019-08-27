المفوض العام للأونروا يؤكد الاستمرار بتنفيذ التزامات الوكالة في قطاع غزة



غزة- وطن: أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول، أن المنظمة الدولية تواصل تنفيذ التزاماتها في قطاع غزة، مطالبا بانتظار نتائج التحقيقات المتعلقة باتهامات سوء الإدارة.

وقال كرينبول في مؤتمر صحفي عقد في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، "ستواصل الأونروا تقديم الخدمات والدفاع عن اللاجئين رغم الأزمة المالية المستمرة بعد أن قطعت الإدارة الأميركية دعمها".

وأضاف "الناس في غزة محرومون من حقوق أساسية إلى جانب الفقر والبطالة وعدم الحق في الحركة، هناك عائلات لا تستطيع أخذ أقاربها للعلاج في الخارج"، لافتا إلى أن فقدان الأمل سببه الحصار والاحتلال واستمرار هذه المعاناة أمر غير مسبوق.

وتطرق كرينبول إلى الأزمة التي تعصف بالأونروا بعدما كشف مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة الشهر المنصرم سوء إدارة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في الوكالة الدولية.

وقال "نحن منتبهون تماما للبيئة السياسية المعقدة المحيطة بموضوع الادعاءات التي تم الحديث عنها، ونؤكد أننا نتعاون مع التحقيق ونطالب بانتظار نتائجه".

واستنكر المفوض العام الهجوم الشخصي الذي تعرض له والطريقة التي وجهت فيها الاتهامات.

وقال "عندما تنهي لجنة تقصي الحقائق عملها سنعمل على الالتزام بنتائجها مع الانتباه إلى البيئة السياسية المحيطة".