شرطة رام الله تقبض على شخصين لاعتدائهما على مواطن وتصويره قبل أيام

رام الله- وطن: قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة اليوم الثلاثاء على شخصين للاشتباه بقيامهما بالاعتداء بالضرب على مواطن في منطقة ترمسعيا شمال رام الله، وتصويره ونشر فيديو الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنه قبل عدة ايام انتشر فيديو يوثق قيام شخصين بالاعتداء على مواطن وتوثيق الاعتداء مما آثار الرأي العام الفلسطيني.

واضاف ارزيقات انه ومن خلال اجراءات تحليل الفيديو تمكنت إدارة المباحث العامة من تحديد هوية الشخصين، وتحركت قوة من مركز شرطة قرى شرق رام الله وقبضت عليهما واحضرتهما لمديرية الشرطة.

واكد ارزيقات أنه تم توقيفهما لحين استكمال الاجراءات بحقهما واحالتهما للنيابة العامة.