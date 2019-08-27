مصرع 5 مهاجرين وفقدان 20 جراء غرق قاربهم قبالة شرق طرابلس

وطن: أعلنت القوات البحرية الليبية، الثلاثاء، أنها تمكنت من انتشال جثث خمسة مهاجرين، ثلاثة مغاربة وسوداني وصومالي، فيما اعتُبر 20 في عداد المفقودين إثر غرق قارب كان يُقل قرابة 90 مهاجراً قبالة مدينة الخمس على بعد 120 كلم شرق طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم لـ"فرانس برس"، "ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل فجر اليوم بوجود قارب يحتاج إلى إغاثة سريعة على بعد 9 أميال شمال الخمس".

وتم العثور على القارب وحوله المهاجرون وبالتعاون مع بعض الصيادين وقاطرة شحن بحرية، جرى إنقاذ 65 مهاجراً، بينهم امرأتان، وانتشال خمس جثث (3 رجال وامرأة وطفل)، وفقاً للمتحدث.

وأشار إلى استمرار عملية البحث عن مزيد من الناجين أو الجثث.

(أ ف ب)