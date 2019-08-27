الضابطة الجمركية تتلف نحو نصف طن أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي في رام الله

رام الله- وطن: أتلف جهاز الضابطة الجمركية في محافظة رام الله، ظهر اليوم الثلاثاء، نحو نصف طن أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي، نتيجة لوجد تسوس داخل الأرز.

وقد جاءت عملية الضبط خلال قيام الجهاز بأعمال الدورية الاعتيادية في رام الله داخل شاحنة، حيث تم ضبط الكمية المذكورة واستدعاء جهات الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، التي باشرت العمل على فحص وتحري الكمية وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة لوجود تسوس داخل الأرز، وبناءً عليه أقرت إتلافها. واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.