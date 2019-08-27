ثلاثة منازل في قلنسوة تواجه خطر الهدم مجددا بعد رفض تجميد أوامر هدمها

وطن: رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، مساء اليوم الثلاثاء، تجميد أوامر هدم لثلاثة منازل في قلنسوة، انتهت مدتها اليوم، لتدخل البيوت في مرحلة خطر مرة أخرى.

ورفضت المحكمة الاعتراضات التي قدمها أصحاب البيوت الثلاثة المهددة بالهدم، قبل أشهر، وقررت التجميد المؤقت فقط، لمدة 4 أشهر.

وزعمت المحكمة إن قبولها لاستئناف اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لسلطات الاحتلال في الرملة، ورفضها لتجميد أوامر الهدم، جاءا لأن "المنطقة التي بُنِيَت عليها البيوت، لا تحظى بتخطيط مستقبلي و(لا يوجد) حلول تنظيمية".

يُشار إلى أن البيوت الواقعة شمالي مدينة قلنسوة، بُنِيَت على أرض بملكية خاصة لأصحابها، محمد عودة، وإسماعيل واوية، وعبد الحكيم حمودة، فيما تدّعي سلطات الاحتلال أنها بُنيت دون تراخيص، في الوقت الذي ترفض فيه كافة الحلول المقترحة.

(عرب48)