فيديو| العيسوية: اصابة سيدة بعينها جراء اطلاق الاحتلال لعيار مطاطي على مركبتها

رام الله- وطن: أصيبت سيدة بعينها بعد تهشم زجاج مركبتها بعيار مطاطي اطلقته قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، في العيسوية شمال شرق القدس.

وتشهد البلدة انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال وسط البلدة، وتوترا عاليا.

كما تتواصل وللشهر الثالث على التوالي اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على أهالي وسكان العيسوية.

فالاقتحام اليومي وعلى مدار الساعة للشوارع والأحياء، واستخدام قوات الاحتلال للقنابل الصوتية والاعيرة المطاطية والرصاص الحي عدة مرات، واقتحام المنازل وترويع الاطفال، وشن حملات اعتقالات واستدعاءات للعشرات.

كما تشمل جملة الاعتداءات، افراجات بكفالات مالية وبشروط أبرزها الابعاد عن البلدة بأكملها، وتوزيع أوامر هدم واخطارات بتوقيف البناء بشكل اسبوعي، وتنكيل وتضييق على أصحاب المحالت التجارية، وإزالة الاعلام والرايات من كل شوارع البلدة، ومسح صور الشهيد محمد سمير عبيد والذي ارتقى خلال الحملة في 27يونيو2019.