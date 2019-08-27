استشهاد سلامة النديم وعلاء الغرابلي بانفجار غرب غزة

غزة- وطن: استشهد عنصران من الشرطة، وأصيب ثالث جراء انفجار استهدف دراجة نارية، الليلة، قرب دوار الدحدوح بمنطقة تل الهوا غرب غزة.

وقال الناطق باسم صحة غزة د.أشرف القدرة إن الشهيدين هما: سلامة ماجد النديم (32 عاما)، وعلاء زياد الغرابلي (32 عاما)، بالاضافة الى اصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة.

وقال الناطق باسم داخلية غزة اياد البزم، إن اثنين من عناصر الشرطة استشهدا نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار. فيما نفى جيش الاحتلال مسؤوليته عن الانفجار.