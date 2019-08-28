اغلاق ثلاثة أقسام في سجن مجدو وسحب الكهربائيات منها

وطن: قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أمس الثلاثاء إن إدارة سجن مجدو قامت بإغلاق ثلاثة أقسام في المعتقل، من بينها قسم الأسرى الأشبال والذي يضم 63 قاصراً.

وأشارت الهيئة إلى أن الإدارة اغلقت أقسام ( 3 ،4 ،5)، بذريعة اعتداء أحد الأسرى الأشبال على أحد السجانين، حيث قامت الإدارة بإخراج جميع الكهربائيات (كالمراوح وبلاطة الطبخ..) من الاقسام المذكورة ومنع الأسرى الخروج "للفورة ".

وأضافت، أن الأسرى قاموا بالتكبير والطرق على الأبواب عقب إغلاق الأقسام، وسط حالة من التوتر.