بعد دعوات للاضراب.. اتحاد المعلمين لوطن:دوام المدارس منضبط ويسير بشكل طبيعي اليوم

رام الله- وطن: أكد المتحدث باسم الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، حلمي حمدان أن دوام المدارس يسير بشكل طبيعي اليوم والأمور منضبطة ولا يوجد أي إضراب للمدارس.

ياتي ذلك، عقب تصيح لـ"منبر المعلمين الفلسطينيين"، على صفحته في "فيسبوك" بأن: مئات المدارس تنضم للاضراب الشامل هذا الصباح وتؤكد على مطالب بيان يوم امس وتعلن انها لا تعترف باتحاد المعلمين على صورته الحالية.

وقال حمدان خلال مشاركته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، إن من لديه إشكالية مع اتحاد المعلمين ارجو ألا يقوم بزج الطلبة والعملية التربوية في هذه الاشكاليات، وعلى الجميع تحمل المسؤولية الاخلاقية والوطنية والأدبية في ذلك. مضيفاً: الأمور جميعها منضبطة وهناك التزام بالدوام، ولا نستبعد وجود مجموعة قليلة هدفها الاضراب وعدم العمل.

وبشأن عملية انتخاب الأمانة العامة الجديدة للاتحاد، أوضح حمدان أن الانتخاب جاءت نتيجة عقد المؤتمر العام السادس الاسبوع الماضي المكون من 324 عضوا يمثلون كافة فروع الاتحاد في الضفة وغزة والخارج، وتم انتخابهم منذ العام الماضي، حيث تمت عملية الانتخاب بشكل فردي ومباشر من قبل كافة المعلمين في كافة فرع، ووصلت نسبة الانتخاب اكثر من 60% من الهيئة العامة للمعلمين، ويوم الجمعة الماضي تم انتخاب مجلس مركزي مكون من 75 عضوا، الذين انتخبوا أمانة عامة، وبالأمس انتخبت الأمانة العامة، الأمين العام وباقي المناصب في الاتحاد.

واعتبر أن "من يدعون ويسمون انفسهم لجنة مطلبية هم يمثلون انفسهم وهم غير شرعيون وغير قانونيون، والاتحاد هو الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل المعلمين".

وقال حمدان: الاتحاد العام للمعلمين هو احد اهم مؤسسات منظمة التحرير، ومكون من مجموعة من الكتل النقابية، حيث لم يحالف الحظ البعض ليكون ضمن هذا التوافق ضمن الكتل النقابية للمعلمين، بعد أن كان قد التزم في حضور المؤتمر والمشاركة في الانتخابية، واصبح لاحقا يتحدث بمسميات جديدة لا تمثل الا مصالح شخصية.

وأشار إلى أن الاتحاد اقر مجموعة من التوصيات تشكل خارطة طريق، منها توحيد الجسم التربوي، والعمل على نسف قانون الخدمة المدنية للتشوهات التي تعتريه وانصاف المعلمين من خلال وضع سلم رواتب خاص بالمعلمين.

وأوضح أنه بعد انتهاء الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة سيقوم الاتحاد فورا بتطبيق خطة العمل التي اقرها المؤتمر، إذ لا يعقل القيام بنزاع نقابي حاليا في ظل الازمة الحالية.

وحول الحديث أن الأمين العام للاتحاد سائد ارزيقات ليس معلماً بل من خلفية أمنية، نفى حمدان ذلك، قائلاً: هذا كلام عارٍ عن الصحة، والاستاذ ارزيقات كان مديرا لمدرسة في الخليل، وعند عقد الملجس المركزي 2016 كان هناك معسكرا للطلبة في اريحا ضمن التواصل مع القوى الأمنية والمخميات الكشفية، وبالتالي تم استغلال له صورة بالبدلة العسكرية في المخيم، هو ليس عسكري بل هو استاذ مدرسة وخريج من كلية الهندسة في القدس، وعمل معلما للرياضات ثم مديرا لمدرسة ومن ثم انتخب أمينا عاماً.

وكانت صفحة "منبر المعلمين الفلسطينيين" على موقع "فيسبوك"، نشرت بياناً، أمس، دعت فيه لإضراب شامل يومي الأربعاء والخميس، مع توجه المعلمين للمدارس حتى الساعة 11 صباحاً، للمطالبة بتشكيل جسم نقابي يمثل المعلمين بعيدا عن الاتحاد، وتحقيق عدد من المطالب الخاصة بالمعلمين.

فيما يلي نص بيان "منبر المعلمين الفلسطينيين":