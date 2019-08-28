القدس: الاحتلال يقتحم مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ويستدعي مديره للتحقيق

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمت مديره جواد صيام استدعاءً للتحقيق معه.

وقال صيام إن قوات الاحتلال داهمت المركز وسلمته استدعاء للتحقيق معه الثلاثاء المقبل في بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة "البناء غير المرخص لغرفة من الأخشاب"، علما أن البناء قائم منذ عام 2009.

وأشار إلى أن اقتحام المركز يأتي في سياق التضييق على حرية الاعلام، وذلك بحجة متابعته الحثيثة لأحداث مدينة القدس عامة، وبلدة العيسوية خاصة.