داخلية غزة توقف عدد من المشتبه بهم في تفجيرات غزة

وطن: قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أوقفت بعض الأشخاص في إطار التحقيق بتفجيري الليلة الماضية.

وبينت الداخلية أنه تم توقيف بعض الأشخاص في إطار التحقيق بالتفجيرين اللذين وقعا على حواجز للشرطة جنوب غزة.

واستهدف الانفجاران حاجزين للشرطة، وفق وزارة الداخلية والأمن الوطني، معلنة أسماء الشهداء الثلاثة وهم: ملازم/ سلامة ماجد النديم (32 عامًا)، ملازم/ وائل موسى محمد خليفة (45 عامًا)، مساعد/ علاء زياد الغرابلي (32 عامًا).

والانفجار الأول استهدف حاجزا للشرطة عند مفترق الدحدوح جنوب حي تل الهوا، غرب مدينة غزة، أما الثاني، فقد استهدف حاجزاً على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.