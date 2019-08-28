مصادر لـوطن: الملحق التجاري بالقنصلية الامريكية يلتقي غداً برجال أعمال فلسطينيين في رام الله

وطن: علمت وطن، من مصادر خاصة أن الملحق التجاري في القنصلية الأمريكية ينوي الاجتماع غداً بعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين في رام الله.

ولم توضح المصادر طبيعة اللقاء أو القضايا التي سيناقشها الطرفان.

وأكدت المصادر لوطن، أن من بين المدعوين للاجتماع رئيس جمعية رجال الأعمال أسامة عمرو، لكنه اعتذر عن حضور الاجتماع.

وتعليقاً على ذلك، قال اسامة عمرو لـوطن، إن الولايات المتحدة دولة مهمة اقتصادياً على مستوى العالم، لكنها تتعامل معنا سياسياً بطريقة مهينة ومذلّة وغير عادلة.

وأضاف عمرو: بالتالي لنا موقف سياسي منها، وما تقرره القيادة الفلسطينية نحن نقف خلفها، ولن نخذل قيادتنا او نلتف عليها.

وأشار إلى أن الدعوة لم تحدد طبيعة اللقاء أو من المدعويين له، وهي كانت عبارة عن "دعوة غداء".

يشار إلى أن العلاقات الفلسطينية الأمريكية منقطعة منذ إعلان الرئيس الأمريكية دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال عام 2017.