الأسير رائد السعدي يدخل عامه الـ31 في سجون الاحتلال

وطن: دخل عميد أسرى محافظة جنين الأسير رائد محمد شريف السعدي، اليوم الأربعاء، عميد أسرى محافظة جنين الأسير رائد محمد شريف السعدي عامه الـ 31 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي إن الأسير السعدي من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين دخل عامه الـ٣١ وهو عميد أسرى المحافظة ومن الأسرى القدامى الذين كان مقر الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة وتراجعت عنها سلطات الاحتلال، كما أن والدته وشقيقه توفيا وهو في السجن.

وأشار النادي إلى أن الأسير شعاع جلال نايف كممجي من جنين دخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن لمدة ٢٥عامًا.

ونوه إلى أنه توفي شقيقه ضياء قبل أيام وكان محروماً من زيارته طيلة فترة اعتقاله حتى وفاته بحجج أمنية وكما توفي والده ووالدته وهو السجن وحُرم من وداعهم.