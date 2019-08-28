"وطن" تفوز بالجائزة الأولى عن المرئي في مسابقة "الصحفي صديق الحكم المحلي"

وطن: حصلت وكالة وطن على المركز الاول في مسابقة "الصحفي صديق الحكم المحلي" وذلك عن فئة المرئي وعبر تحقيق استقصائي بعنوان "المال مقابل الهواء.. في عدادات المياه الجديدة" للزميلة وفاء العاروري.

وأعلن عن النتائج ظهر اليوم الاربعاء في مسرح بلدية رام الله، بحضور عدد من الصحافيين.

ونظمت وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع مؤسسة التعاون اﻻنمائي اﻻلمانية GIZ وبالشراكة مع نقابة الصحافيين، حفلها الخامس للإعلان عن الفائزين بجائزة الصحافي صديق الحكم المحلي الذي شارك فيها هذا العام 181 مشترك، عن جميع قطاعات الإعلام من المسموع والمرئي والمكتوب والمصور.