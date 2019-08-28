حفل زفافه الجمعة.. الأسير همام الريماوي يضرب عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقاله

وطن: يواصل الأسير همام منير الريماوي من بلدة بيت ريما، شمال رام الله، إضرابه عن الطعام، منذ 3 أيام، رفضا لاستمرار اعتقاله، والتحقيق معه.

وقال مجدي، شقيق الأسير همام، لوطن، الأربعاء، إن جيش الاحتلال اعتقل شقيقه في 19 آب الجاري، وجرى تحويله مباشرة للتحقيق في مركز المسكوبية، دون تهمة واضحة أو حقيقية.

وبين أن موعد زفاف الأسير همام (26 عاما) يفترض أن يتم بعد غد الجمعة، غير أن استمرار اعتقال الاحتلال له، قد يحرمه من إكمال مراسم الزفاف.

وتابع أن همام أعلن الإضراب رفضا لاستمرار اعتقاله، وتم نقله إثر ذلك من مركز المسكوبية، إلى زنازين العزل في سجن عوفر غربي رام الله.

وسبق أن أمضى الأسير الريماوي ما مجموعه ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، خلال اعتقالين ماضيين.