آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

وطن: أعلنت داخلية غزة الأربعاء عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب إن السفر سيكون للحافلات الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21).

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.