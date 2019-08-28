تشييع شهداء الشرطة في غزة

وطن: شيعت جماهير غفيرة في مدينة غزة ومخيم البريج جثامين 3 شهداء من الشرطة الذين ارتقوا الليلة الماضية في حادثي تفجير نقطتي عملهم غربي مدينة غزة.

وانطلقت مسيرة التشييع من المسجد العمري الكبير بمدينة غزة للصلاة على الشهيدين ماجد النديم وعلاء الغرابلي ومن المسجد الكبير بمخيم البريج وسط قطاع غزة لتشييع جثمان الشهيد وائل خليفة لمواراتهم الثرى بمقابر الشهداء.

وشارك في التشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية وذوي الشهداء وآلاف المشاركين.

وهتف المشيعون هتافات غاضبة تطالب بسرعة الكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة.