الاحتلال يصدر حكماً بالسجن لمدة عامين بحق الشيخ بسام السعدي

وطن: أصدرت ما تُسمى محكمة سالم العسكرية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عامين على القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام راغب السعدي (60 عاماً).

وكان الشيخ بسام اعتقل بتاريخ 19/03/2018م، ووجهت له النيابة العسكرية تهمة الانتماء والعضوية والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

يُشار إلى أن الشيخ بسام السعدي من قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، وتعرض لعدة اعتقالات سابقة على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف الحركة حيث أمضى ما يزيد عن 14 عاما خلف القضبان، وكذلك اعتقلت زوجته نوال السعدي "أم إبراهيم" وأمضت حوالي ثلاثة أعوام في الأسر على نفس خلفية نشاطات زوجها، واستشهد ولداهما "عبدالكريم" بتاريخ 01/09/2002 ، و"إبراهيم" بتاريخ 16/11/2002 برصاص الاحتلال وهما من "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.