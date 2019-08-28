مسؤول في جيش الاحتلال: اذا رد حزب الله سنستهدف البنية التحتية للصواريخ الدقيقة للحزب

رام الله - وطن: هدد مسؤول في جيش الاحتلال ان اسرائيل ستقوم بتكثيف عدوانها على لبنان في حال قام حزب الله بالرد على عملية الطائرات المسيرة المفخخة التي استهدفت الضاحية الجنوبة ، واغتيال اثنين من عناصر الحزب في سوريا.

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية (رسمية) عن مصدر مسؤول رسمي لم تذكره قوله " اذا قام حزب الله بالرد، فأن الجيش سيصعد هجماته ضد جميع البنية التحتية للصواريخ الدقيقة لحزب الله".

ورفع جيش الاحتلال من مستوى حالة التأهب والاستنفار على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، حيث اغلق الجيش اليوم الاربعاء المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان للرحلات الجوية، بعد يوم من فرض قيود على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان.

وأكد جيش الاحتلال بيان أن "قوات جيش الدفاع تبقى في حالة جاهزية دائمة لسيناريوهات عدة، ووفقا لتقييم الوضع ".