ما لم تحصده اسرائيل بالنار ستحصده بداعش

كتب: فارس الصرفندي

في العام 2010 قمت بزيارتي الاولى لبيروت وفي جلسة مع عدد من السياسيين والاصدقاء كان السؤال هل سيعود الاحتلال الى الاسرائيلي الى حرب مع حزب الله وخاصة ان تل ابيب كانت يومها تغلي جراء الهزيمة في جنوب لبنان وكنت للمصادفة اقرا يومها كتابا لافي سخروف حمل عنوان اسرى في لبنان ويتحدث عن يوميات الحرب على لبنان وفي كل وثيقه قدمها الصحفي الاسرائيلي كان يؤكد ان اسرائيل هزمت في المعركة ...يومها اجبت السياسيين اللبنانيين وبعضهم كان ينتمي لتيارات معارضه لحزب الله ان اسرائيل لن تعود الى شن حرب على لبنان مرة اخرى لكن ستخلق في لبنان ازمات لتحرف بوصلة المقاومة الاسلامية في لبنان عن الحدود مع فلسطين ...صدقا لم اكن اتوقع اليات حرف البوصلة ولم اتوقع ان يتم ارباك الساحة الداخلية اللبنانية من خلال المجموعات الارهابية التي شنت حربا على سوريا وكانت تهدد بضرب معقل المقاومة اللبنانية في الضاحية الجنوبية ...لكن ما توقعته حدث فعلا وتم خلق ازمات في لبنان وجيء بمرتزقة من كل العالم حملوا اسماء مختلفه وفكرا طائفيا عفنا ادى الى سقوط المئات من الشهداء من ابناء المقاومة اللبنانية وحققت اسرائيل هدفها فمن استشهدوا على الحدود اللبنانية الفلسطينية من ابناء المقاومة الاسلامية كانوا اقل بكثير ممن سقطوا بنيران الارهاب ومدافع داعش والنصرة وللاسف كان الكثيرون يحاولون ادانة المقاومة اللبنانية دون ان يعلنوا تاييدا لداعش من بوابة طائفية محضه وعلى راس هؤلاء الاخوان المسلمون الذين حاول بعضهم ان يمنح في بداية الامر صك غفران لداعش واخواتها وكثير من قيادات الاخوان المسلمين في نقاشات معهم او احاديث جانبية كانوا يرفضون تكفير داعش فيما كانوا لا يتورعون في تكفير حزب الله وايران والمسلمين الشيعة ..الانفجار الذي هز قطاع غزة وادى الى استشهاد ثلاثة من ابناء الشرطة الفلسطينية هناك هو بداية الحصاد الاسرائيلي لما لم يستطع ان يحصده من خلال النار التي احرقت القطاع في العام 2014 ...جاحد وجاهل من يقول ان المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لم تهزم الاحتلال او على الاقل خلقت قوة ردع جعلته يفكر مئة مرة قبل ان يخوض حربا مفتوحة مع هذه المقاومة وبما ان الامر كذلك فان الاحتلال لن يقف مكتوف الايدي في تعامله مع قطاع غزة وعليه بدأ يلعب من الداخل ...عدد كبير من المفكرين الاسلاميين في الاراضي الفلسطينية حذروا من الاختراق السلفي لحركة حماس عبر مجموعة ممن يطلقون على انفسهم علماء يحملون الفكر المتشدد ويحاولون ان يروجوه في صفوف ابناء حماس وهؤلاء هم انفسهم من قاموا بتكفير حزب الله وايران ومازالوا غير راضين عن العلاقة التي عادت الى وضعها الصحيح بين المقاومة الاسلامية والجمهورية الاسلامية ..اليوم على حماس الانتباه لهذه الحقيقه وان تعمل بشكل سريع على اقصاء الفكر السلفي التكفيري من داخلها وان تعمل على استعادة الفكر الوسطي القابل لاستيعاب الجميع والقادر على الحوار والرافض لاراقة الدماء والا فان وبال هذا الفكر على حماس سيكون اكبر من وباله على المقاومة الاسلامية في لبنان والسبب بسيط جدا ان اصحاب هذا الفكر حينما حاربوا المقاومة الاسلامية اللبنانية لم يحاربوها من الداخل وكانوا يجهلون الكثير من مواطن القوة والضعف لدى هذه المقاومة اما بالنسبة لحماس والمقاومة في غزة فان الحرب تتم من الداخل ومن يحارب حركة حماس كان يوما بداخلها وكان يعمل معها ويعرف مواطن الضعف والقوة فيها ...حادثة تفجير حاجز الشرطة في القطاع يجب ان لا تمر مرور الكرام ويجب ان تدق ناقوس الخطر لدى قادة حماس لا سيما المتنورين منهم وهم كثر على معرفتي بهم .