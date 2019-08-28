البزم: انتحاريان فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة امس وتم التعرف على هويتهما

رام الله - وطن: قال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة ان انتحاريين فجرا نقسيهما مساء امس في حاجزي الشرطة في غزة.

واوضح البزم ان انتحاريين اثنين فجرا نقسيهما ليلة امس في حاجزي للشرطة في قطاع غزة، ما ادى الى استشهاد 3 عناصر من الشرطة.

واضاف البزم انه تم التعرف على هويتهما ، وان التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما.

وشدد على أن "من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة".

وأكد أن وزارة الداخلية ستعلن عن كافة تفاصيل "الحدث الإجرامي" للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقيات.

ووقع تفجيران ليلة امس في قطاع غزة استهدفا حاجزين للشرطة ، ما ادى الى استشهاد 3 من عناصر الشرطة، شارك الالاف اليوم في تشييعهما.